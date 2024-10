‘Il gusto della solidarietà’, Scirubetta per l’Hospice

“Salvare l’Hospice e salvare la sua equipe con tutta la città unita per la vittoria” è la stella che sta guidando una ricca e sconvolgente campagna di sensibilizzazione e solidarietà pro-Hospice condotta da varie associazione del territorio e che trova anche sua espressione in un evento straordinario: una giornata intera dedicata all’Hospice e alla città all’interno del villaggio “Scirubetta” giorno 18 settembre.

L’Apar e il suo presidente Angelo Musolino, infatti, hanno accolto la sfida di dare il proprio contributo alla causa e da sempre hanno dimostrato vicinanza e sensibilità alla struttura, riconoscendone da sempre importanza e funzionalità, e anche in quest’occasione non si sono tirati indietro offrendo per la giornata del 18 Settembre l’intero villaggio “Scirubetta” ( che dal 14 al 17 ospiterà gli eventi e le prelibatezze dei più famosi e rinomati maestri dell’arte della gelateria e non solo) per una giornata maratona che coinvolgerà innumerevoli realtà del territorio che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione pro-Hospice e l’adesione e partecipazione a titolo gratuito di tantissimi artisti reggini che si alterneranno fino a tarda notte in una bellissima maratona di arte, gusto e solidarietà.

La giornata sarà suddivisa su due momenti: uno mattutino dalle 9:30 (orario di apertura del villaggio) alle 13:30 e uno pomeridiano/serale dalle 16:30 alle 24, dove a conclusione di tutto ci sarà lo spettacolo conclusivo a cura dei noti conduttori Gigi Miseferi, nonché direttore artistico, e Mariangela Zaccurri che con i saluti conclusivi delle associazioni e del direttore Dott. Trapani Lombardo concluderanno la kermesse e le esibizioni.

ECCO NEL DETTAGLIO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SOCIALE 18/09/2019, PRESSO AREA STAZIONE LIDO, LUNGOMARE “I.FALCOMATA’ “ RC “Giornata di Reggio per l’Hospice”

“IL GUSTO DELLA SOLIDARIETA’ “

Scirubetta per l’Hospice

Ore 9:30 Apertura villaggio, raduno vespe a cura del “Vespa club” e saluti istituzionali

Ore 10:00 esibizione complesso bandistico “Archi Religione e Patria”

Ore 11:00 spettacolo marionette e animazione bambini a cura di “lelefante”, “pagliacci clandestini” e “il cerchio magico

Ore 12:30 esibizione di Fabio Firriolo

Ore 13:30 Chiusura mattutina con saluti e ringraziamenti ai partecipanti

Ore 16 riapertura stand e inizio raduno auto d’epoca e Ferrari a cura della “Scuderia rosso corsa 150” e della “scuderia Ferrari club Reggio Calabria”

Dalle Ore 16:30 esibizione di artisti: Claudia Scala, Antonino Minniti, Fanny Neri, Noemi Saccà, Giovanna Liconti, Francesca Presto, Jennyfer, Tina Tripodi

Ore 18:30 lezione di “GymMpx Posture corrette” a cura di Angelita Racco

Ore 19:15 esibizione di cabaret a cura di Pasquale Caprì e Benvenuto Marra

Ore 19:30 esibizione e animazione con balli a cura delle ass. “Pretty Woman” e “Nonni Sprint”

Ore 20:15 esibizione di cabaret a cura del gruppo “Aldo al quadrato”

Ore 20:30 esibizione gruppo folk “i Peddaroti”

Ore 21:00 Spettacolo di chiusura presentano Gigi Miseferi e Mariangela Zaccurri, con:

-esibizioni scuole di ballo “Lion Dance”, “Reggio Tango RC ASD” e “Asd Revolution Ballet”;

-Esibizioni di Cresh, Martina Franco, Paolo Calabrò, Mariangela Kaori, Alex Caminiti, Luisa Campisi, Domenico Panetta, Sibiana Aliu;

-saluti del dott. Trapani Lombardo, enti e associazioni aderenti e video della campagna;

-Concerto Interno1 e a seguire balli caraibici a cura dello staff “Kizomba dello stretto”

Ore 01:30 Chiusura del villaggio e saluti finali

L’evento vedrà un susseguirsi di emozioni tra ospiti e stand, dove oltre agli stand dei maestri gelatieri, i quali offriranno il devoluto della vendita dei gelati nella giornata alla struttura, ci sarà lo stand ufficiale dell’hospice con le speciali t-shirt, dove si potrà direttamente dare il proprio contributo alla causa, e altri stand espositivi associativi tra cui l’Accademia delle belle Arti, lo stand dei raduni delle vespe (la mattina) e delle ferrari e macchine d’epoca(il pomeriggio) e lo stand per l’animazione bambini a cura delle associazioni “lelefante”, “il cerchio magico” e “i pagliacci clandestini”.

Durante la giornata si invita ad aderire e partecipare tutta la cittadinanza e tutte le realtà positive per mostrare la forza e la vicinanza di un popolo vicino, compatto e che vuole e può vincere!

La giornata è stata patrocinata come evento dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e ha visto la maniacale e attenta cura dei dettagli da parte dell’Apar, ente promotore, delle reti di associazioni e del direttore operativo Bruno Monorchio e del direttore artistico Gigi Miseferi.

Un programma ricco e un cuore grande sembrano gli ingredienti di una giornata al gusto di solidarietà, quale è proprio il nome della manifestazione, a cui spetta la ciliegina finale che è e deve essere la partecipazione collegiale di tutta la cittadinanza