di Vincenzo Comi – Il Liceo artistico di Reggio Calabria rende omaggio al “Suo Maestro” con una mostra di elaborati realizzati dai giovani studenti e ispirati all’opera di Mattia Preti.‘Abbiamo voluto fortemente che questo evento si celebrasse proprio il 24 febbraio, giorno della nascita di Mattia Preti – spiega il dirigente scolastico, prof.ssa Rita Cananzi – Il nostro Liceo non è nuovo a eventi di questo tipo. Nel 1922 il fondatore della scuola Alfonso Frangipane ha istituito il Liceo con l’obiettivo di ridare senso storico ai valori di una regione che solo 14 anni prima era stata devastata dal terremoto. L’intento era quello di far diventare questo Liceo un luogo di rinascita culturale e di promozione artistica. Sotto la guida illuminata di Alfonso Frangipane questa struttura diventò nel tempo un vero e proprio centro culturale. Il 24 febbraio era per Alfonso Frangipane il giorno in cui rendere omaggio a Mattia Preti. Nascono così le Giornate Pretiane. Oggi inauguriamo le giornate dedicate all’artista calabrese con l’obiettivo di mantenere questa antica e nobile tradizione. Vogliamo rendere omaggio al nostro grande pittore del Seicento con l’apertura della mostra realizzata interamente dai ragazzi della nostra scuola mantenendo intatta memoria e identità. L’arte è bellezza – conclude il dirigente scolastico, prof.ssa Rita Cananzi – L’arte è conoscenza e come diceva Mattia Preti l’arte deve rappresentare il riscatto sociale della nostra terra.’La mostra vuole celebrare il IV centenario della nascita dell’artista e nel contempo promuovere il tradizionale appuntamento delle “Giornate Pretiane”.Istituite da Alfonso Frangipane, le ‘Giornate Pretiane’ erano intese dallo studioso ‘rito costante di affermazione e valorizzazione per l’arte calabra e per la grande figura del Cavalier calabrese’ auspicando inoltre l’istituzione di ‘una Cattedra di studi pretiani a Reggio Calabria, la quale potrebbe diventare un autentico centro di cultura artistica e di propulsione intellettuale elevando la cultura e le attività dei giovani’.‘Il 15 marzo la nostra città sarà teatro di una serie di eventi di grande cultura – spiega l’assessore provinciale Edoardo Lamberti Castronuovo – La ‘Giornata della Cultura’ inizierà nel pomeriggio con l’apertura di un’ala del Museo ‘Magna Grecia’ con l’esposizione di un grande arazzo fiammingo. Insieme al Liceo Classico, anche l’istituto ‘M.Preti – Frangipane’ verrà coinvolto in questa serie di eventi inserendo la mostra all’interno del programma della giornata culturale. La sera infine – conclude l’assessore Lamberti – verrà riaperto il Teatro ‘F.Cilea’ con una parodia della Signora delle Camelie realizzata da 40 professionisti, tra cui medici, avvocati, commercialisti, che dimostreranno a tutti noi come è possibile realizzare vera cultura con pochi soldi ma tanta passione.’Con questa manifestazione il Liceo prosegue un’attività in linea con la “memoria e identità” della scuola, offrendo alla cittadinanza e agli studenti un lavoro di approfondimento su uno dei maggiori interpreti della cultura figurativa del Seicento italiano.All’incontro di inaugurazione erano presenti anche il prof. Gianfranco Solferino, critico d’arte, la dott.ssa Caterina Bagnato, responsabile del Polilaboratorio Preti di Taverna, l’avvocato Vittoria Russo, nipote di Alfonso Frangipane, e la prof.ssa Roberta Filardi, docente del Liceo.