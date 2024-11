Il Museo di Reggio ospiterà la mostra “SAMI Walking with reindeer”

Il circuito delle grandi mostre internazionali coinvolgerà nuovamente Reggio Calabria.

Il Museo Nazionale della Magna Grecia ospiterà la mostra prodotta da Bluocean SAMI Walking with reindeer di Erika Larsen, fotogiornalista e assidua collaboratrice di National Geographic.

La rivista americana ha riservato un ampio servizio al lavoro di Erika dedicato al popolo Sami che abita i territori a Nord della Scandinavia.

Il reportage è stato successivamente pubblicato nella raccolta di National Geographic Women of Vision, autorevole pubblicazione che raccoglie i servizi delle 11 fotografe donne che hanno raccontato il mondo con altrettanti servizi premiati dalla Society americana.

La mostra sarà presentata l’1 dicembre alle ore 18.40 dal Direttore di National Geographic Italia Marco Cattaneo, parteciperanno il Sindaco della città Giuseppe Falcomatà, il Direttore del Museo Carmelo Malacrino, L’Amministratore Unico di Bluocean Francesco Scarpino ed Erika Larsen.

A seguire una breve biografia di Erika Larsen:

Nata a Washington, è stata introdotta alla fotografia dal padre, uno dei progettisti del telescopio spaziale Hubble, che portava spesso a casa le immagini di Saturno, Giove e delle lune che circondano i vari pianeti. Guardando quelle immagini Erika pensò che la fotografia fosse qualcosa di magico.

Il suoi lavori sono stati pubblicati ed esposti alla Smithsonian National Portrait Gallery, National Geographic Society, The Swedish Museum of Ethnography and Ajtte Sámi Museum.