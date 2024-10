Il Net1 è pronto ad inaugurare la sua stagione “notturna”

Il Net1 di Reggio Calabria non ha bisogno di presentazioni. I cittadini lo amano, i turisti lo osservano incuriositi prima di entrare in questa fantastica location. Un piccolo angolo di paradiso, ‘lontano’ dal caos del centro ma allo stesso tempo molto facile da raggiungere.

Dopo la pausa dello scorso anno, il bellissimo stabilimento balneare torna sul palcoscenico della movida reggina con tantissime novità.

Dal rinnovo dei locali, passando per un ricchissimo menù di pesce, una vasta scelta di antipasti e ancora la possibilità di scegliere tra diversi impasti di pizza. Cene, pranzi e aperitivi che non conoscono eguali non sono di certo l’unica peculiarità del lido. A questi si aggiunge infatti la comodità di abbronzarsi a pochi minuti da casa.

Con l’arrivo del mese di luglio il Net1 decide di inaugurare anche la sua stagione ‘notturna’. Gli eventi che presto verranno presentati, sono pensati su misura degli avventori che, dalla riapertura, hanno affollato il locale.

La data prescelta per dare inizio alle danze è quella di venerdì 12 luglio. Curiosi di scoprire tutte le novità?

INFO & PRENOTAZIONI

0965.895923