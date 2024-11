Il Papa vola Alitalia. Fiumicino ospita la mostra fotografica dedicata ai 50 anni di voli papali.

In occasione della canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, Alitalia inaugurerà, con il patrocinio della Santa Sede, la mostra fotografica dedicata a 50 anni di voli papali. Dal viaggio in Terra Santa del 1964 di Paolo VI fino al viaggio in Brasile di Papa Francesco, Alitalia ha accompagnato il Santo Padre nei suoi viaggi in tutti i continenti del mondo. In esposizione anche riviste d’epoca, libri sui viaggi apostolici e gli stemmi papali che vengono stampati sugli aerei.La mostra delle fotografie, archivio Alitalia e Osservatore Romano, è visitabile nelle lounge di Fiumicino: Dolce Vita (Terminal 1), sala Borromini (area imbarchi, molo D) e Sala Giotto (Terminal 3). L’accesso alle sale è riservato a tutti i soci dei club Freccia Alata e ai possessori di biglietti di Magnifica (voli intercontinentali) e Ottima Business class (voli internazionali).Segui la mostra anche su Facebook.