Il Parco dell’Aspromonte protagonista ad Expo 2015

Ha preso ufficialmente il via l’avventura del Parco dell’Aspromonte ad Expo 2015.

Da ieri e fino al 2 Luglio, infatti, le guide ufficiali del Parco sono presenti all’interno del Biodiversity Park, area Tematica di Expo Milano 2015, dedicata alla biodiversità, allestita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I tre parchi nazionali calabresi, Aspromonte, Sila e Pollino, si presentano compatti anche in questa importante vetrina internazionale e, in collaborazione con Federparchi, gestiranno l’area del Ministero dell’Ambiente per tre settimane durante i mesi di Expo. Sono 14 i Parchi Nazionali italiani chiamati dal Ministero a raccontare al mondo l’evoluzione e la salvaguardia della biodiversità del Paese.

Ad oggi, secondo le stime effettuate da Federparchi, il padiglione ha registrato 14.155 visitatori complessivi in 4 settimane, con il 70% di scuole (9.905), il 24,3% di italiani (3.440) e il 5,7% di stranieri (810), con un grosso incremento negli ultimi giorni.

Si ritiene che le prossime due settimane, di presenza del Parco dell’Aspromonte, registreranno un picco di affluenza.

Attraverso le conoscenze derivanti dalla presenza costante sul campo e dagli studi effettuati e con l’ausilio di materiale informativo, video e fotografico messo a disposizione dall’Ente, le Guide Ufficiali promuoveranno l’Aspromonte, in più lingue, a migliaia di turisti che, da tutto il mondo, fruiscono dell’esposizione universale, valorizzando le eccellenze ambientali, agricole e agroalimentari del nostro territorio, in perfetta sintonia con il tema di Expo 2015, “nutrire il pianeta, energia per la vita”.

Particolare risalto, inoltre, verrà rivolto al bergamotto, prodotto di eccellenza calabrese, la cui zona di produzione ricade all’interno del Parco e verso il quale è forte l’attenzione internazionale sia del mercato enogastronomico, sia del mercato farmaceutico e cosmetico.

Le attività dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte legate ad Expo, proseguiranno sul territorio regionale e tra pochi giorni verrà ufficialmente presentato l’importante e ambizioso progetto “Aspromonte, la montagna sullo Stretto. Storie di bergamotto e oltre”, che grazie ad una programmazione intelligibile e circolare, si svilupperà attraverso iniziative ed eventi promossi dall’Ente su tutto il territorio aspromontano, con lo scopo di abbinare la conoscenza del territorio alla conoscenza dei prodotti identitari dello stesso.