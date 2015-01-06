Giovedì 8 gennaio 2015, alle ore 19.00, nella sala consiliare di palazzo santa Chiara di San Marco Argentano (Cosenza), si terrà la cerimonia di premiazione dei concorsi Il presepe più bello e La vetrina di Natale più bella.

Parteciperanno all’iniziativa, moderata dallo scrivente, Virginia Mariotti, sindaco di San Marco Argentano; Angela Petrasso, assessore comunale al turismo; Siro Falcone, presidente Pro loco San Marco Argentano e Carmelina Acciardi, presidente CIF (Centro Italiano Femminile) di San Marco Argentano.

La commissione, presieduta dallo scrivente, ha dato la propria valutazione secondo i seguenti criteri: qualità dell’opera, originalità del progetto e attinenza con la tematica.

Sarà, inoltre, assegnato per entrambi i concorsi un ulteriore premio per chi avrà ricevuto sulla pagina facebook “Comune San Marco Argentano” il maggior numero di mi piace.

Per il concorso Il presepe più bello sono previsti, altresì, due premi speciali (CIF e Pro loco San Marco Argentano).