Il Primo Premio, per un WEB “Trasparente” all’ITT “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria.

L'Istituto Tecnico Tecnologico "Panella Vallauri" ha vinto il concorso che premia i migliori siti web degli Istituto di Istruzione Secondaria Superiore per la provincia di Reggio Calabria.La premiazione avverrà il 7 maggio 2014 nel corso della seconda giornata della Trasparenza. L'Istituto negli ultimi due anni scolastici sta scommettendo sull'innovazione e sull'ampliamento dell'offerta formativa, a partire dalla consapevolezza della necessità, del mondo delle imprese, di individuare tecnici altamente specializzati in settori trainanti e fondamentali a livello tecnologico. Un nuovo traguardo si è raggiunto, attraverso l'attivazione, per il prossimo anno scolastico, di un nuovo indirizzo di studi nel settore della moda.Sotto la guida della Dirigente, la Prof.ssa Anna Nucera, con un buon lavoro di squadra, il conseguimento di questo nuovo traguardo gratifica molti professori che, in questi mesi, hanno lavorato per arricchire il prestigio dell'istituto.Il sito web è stato realizzato cercando di garantire e applicare le linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni (previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione), in particolar modo è stata applicato il decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33, che riguarda la sezione sui siti istituzionali denominata Amministrazione Trasparente; formata da un insieme di direttive rivolte a garantire il rapporto cittadino amministrazione più fruibile e più diretto. Tutto ciò è da perseguire attraverso l'uso di pagine che permettano la richiesta d'informazioni e con alcune tecniche di gestione del sito atte a semplificarne la fruizione, anche a persone con difficoltà visive.Webmaster è il Prof. Antonio Pirrotta, l'amministrazione del server è affidata al Prof. Luigi Tripodi.