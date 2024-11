Il prof. Boccotti a Reggio Calabria. A lui il merito di aver ideato l’unico laboratorio naturale al mondo per gli esperimenti in mare

“Per la conclusione della propria brillante carriera accademica, il Prof. Paolo Boccotti, ordinario di costruzioni marittime e idrauliche dell’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria , fondatore del Laboratorio “Noel – Natural Ocean Engineering Laboratory” situato in Via Marina, terrà la sua ultima lezione accademica presso l’Aula Magna del dipartimento DICEAM di Ingegneria.Un professore che ha dato tanto all’Università e alla città riuscendo a cogliere l’unicità del sito di Reggio Calabria nel campo dellingegneria marittima; il Noel rappresenta infatti l’unico laboratorio naturale al mondo per poter effettuare gli esperimenti direttamente in mare.La più brillante delle invenzioni del professore è sicuramente il REWEC (Resonant Wave Energy Converter), una particolare diga a cassoni in grado di convertire l’energia del moto ondoso in energia elettrica. In occasione di tale evento le lezioni saranno sospese.