Il prof. Paolo Boccotti emoziona il Dipartimento di Ingegneria. Tutti in piedi per l’ideatore del Noel. GUARDA IL VIDEO!

Una folla di ex allievi e colleghi ha salutato in Aula Magna a Ingegneria il professore, fondatore del laboratorio Noel, tra targhe, medaglia e un lungo applauso

Difficile misurare la quantità di emozioni che Paolo Boccotti ha donato nell’ultima lezione della sua meravigliosa esperienza accademica. Un giorno a cui si è preparato con la cura e la dedizione che ha sempre messo nelle sue ricerche e nell’insegnamento. Giacca blu, maglione grigio l’immancabile cappellino. Era emozionato, ed entrando in aula ha forse pensato di non essere ancora pronto a lasciare.

Ma, esperto delle forze per noi misteriose che regolano il mare, ha affrontato senza deludere anche questo esame.

A lui la Mediterranea ha riservato un calore non comune, quando lunedì 27 ottobre, in Aula Magna d’Ingegneria, ha presentato il suo ultimo libro “Wave Mechanics and Wave Loads on Marine Structures”. Una folla di ex allievi, studenti ed estimatori convenuti da tutta l’Italia, lo ha circondato prima e alla fine della lezione.

Il percorso accademico di Boccotti

Il prof. Pino Barbaro, decano del gruppo di Idraulica ha aperto l’incontro, con un breve racconto della carriera accademica e di ricercatore di Paolo Boccotti. Dalla creazione del gruppo di Idraulica, alle prime sperimentazioni nello Stretto, fino al brevetto Rewec3 per la conversione del moto ondoso in energia. Numerosissime le pubblicazioni e i libri su cui gli studenti continuano a formarsi.

Il prorettore Adolfo Santini ha portato i saluti del Rettore, assente per altri impegni, ma ha sottolineato il debito di graditudine che Ingegneria della Mediterranea deve a Paolo Boccotti, punto di riferimento per generazioni di studenti e creatore di una scuola d’ingegneria marittima il cui valore è riconosciuto in ambito internazionale.

Durante la sua carriera, il prof. Ciccarello, pur avendo ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi accademici, non ha mai trascurato insegnamento – negli Atenei di Messina (Diritto della Navigazione, Diritto industriale, Istituzioni di diritto privato), Catanzaro (Istituzioni di diritto privato, Introduzione alle Scienze Giuridiche) e Reggio Calabria (diritto civile) – e ricerca, considerati da lui il senso vero di quello che ama definire “il mio mestiere”.A seguire i saluti di due allievi: il prof. Giovanni Leonardi e Francis Cirianni, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria.

Una lezione dedicata alle onde

Oltre un’ora la lezione con cui Boccotti ha rinnovato la dichiarazione di amore per la scienza, la matematica e soprattutto le onde. Acqua e vento per il normale osservatore. Per lui entità viventi, che nascono, vivono e s’infrangono liberando energia da catturare. Dopo averlo ascoltato, non si potrà più guardare il mare come prima. E nell’ora accademica, anche aneddoti con l’umorismo che lo ha sempre sorretto.

Un lungo applauso a conclusione, ha aperto l’ultima parte, con la consegna della Medeglia dell’Ateneo da parte del prorettore Santini.

Targhe e ricordi dei colleghi

Roberto Tomasicchio, Francis Cirianni e Roberto Maiorca hanno consegnato le targhe ricordo e diversi sono intervenuti a portare il proprio ricordo del professor Boccotti.”

Paolo,sei stato il migliore di tutti noi. Ci superi di una spanna”, così il prof. Rosario Pietropaolo ne ha riconosciuto l’eccellenza nel campo della ricerca, la padronanza della matematica e la totale dedizione, ricambiata dal sostegno che l’Ateneo ha sempre garantito al laboratorio creato dal professore.

Foto e video dell’evento sul sito www.unirc.ithttp://www.unirc.it/comunicazione/articoli/13570/27-ottobre-ultima-lezione-del-prof-paolo-boccotti-foto-e-video Paolo BoccottiOrdinario di Costruzioni Marittime Università Mediterranea di Reggio CalabriaPaolo Boccotti è nato a Genova nel 1952, e a Genova ha compiuto tutti i suoi studi, laureandosi in ingegneria civile nel 1976 (110 e lode e dignità di stampa). Dal 1986 è ordinario di costruzioni marittime presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Reggio Calabria. A Reggio egli ha realizzato un laboratorio di ingegneria marittima primo al mondo ad operare direttamente in mare anziché in vasche. Egli ha fatto parte della Commissione che ha predisposto le Istruzioni per la progettazione delle opere marittime (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 1994), e della Commissione incaricata di esaminare il progetto per la salvaguardia della laguna veneta. Ha fondato, e diretto per quattro anni, il Dipartimento di Meccanica dei Fluidi e Ingegneria Offshore dell’Università di Reggio Calabria. Boccotti è autore di circa settanta memorie scientifiche pubblicate tra l’altro sulle seguenti riviste internazionali: Journal of Geophysical Research, Applied Ocean Research, Ocean Engineering (11 articoli su questa rivista), Journal of Fluid Mechanics, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Meccanica. Le altre memorie scientifiche sono state pubblicate su Proceedings di Convegni Internazionali; riviste nazionali tra cui il Giornale del Genio Civile e Atti di Accademie tra cui l’Accademia Nazionale dei Lincei (sia memorie sia rendiconti).Boccotti è autore unico dei volumi “Wave Mechanics for Ocean Engineering”, Elsevier Science 2000 (496 pp.), “Idraulica Marittima”, UTET, 1997, (522 pp.) e “Gli impianti REWEC (REsonant Wave Energy Converter)”, Ed. Bios, 2004 (117 pp.). Boccotti è detentore di un brevetto negli Stati Uniti d’America (US Patent 6450732B1) e di due brevetti europei (EP 1133602B1 e EP 1518052B1) sulla conversione dell’energia ondosa in energia elettrica e sulla difesa di porti e coste con un basso impatto ambientale.