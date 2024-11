Il programma ufficiale del Paleariza 2013

Ecco di seguito il programma ufficiale dell’edizione 2013 del Paleariza:2 agostoPentedattiloMargarida GuerreiroDall’atlantico al Mediterraneo. Margarida guerreiro è stata definita la nuova diva del fado, uno dei generi musicali più meravigliosi e impegnativi che una cantante possa intraprendere. La accompagna una selezione di artisti calabresi di tutto rispetto.3 agostoChora tu Vùa / BovaSaba AnglanaL’inesauribile energia della musica africana nel carisma incontenibile della voce di saba anglana. La somalia è il punto di partenza di un abbraccio simbolico capace di parlare un linguaggio artistico universale.The Lapa ConcertSonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa.4 agostogaddicianò / GallicianòValentina Ferraiuolo e TrillanimaPercussionista d’eccezione, Valentina Ferraiuolo spicca nel panorama meridionale per la particolarità della proposta e dell’energia del suo live. Un concerto acustico con coloriture dal folk alla musica d’autore.The Lapa ConcertSonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa7 agostoStaitiMassimo Ferrante – Zampognorchestra – Ciccio NuceraGià collaboratore di importanti artisti della scena nazionale come Daniele Sepe, Massimo Ferrante ora percorre la stradadei grandi cantaturi del nostro sud, un’immagine musicale meravigliosa e struggente.Zampognorchestra è una frizzante ed esilarante orchestra rock a base di zampogne scoppiettanti.Chiude la serata un’autentica star del sonu a ballu nella versione 100% gaddicianisi.8 agostoCondofuri superioreOtello Profazio e FabulanovaIn Otello Profazio si incontrano il cantautore e il cantastorie colto. Una figura che influenza oggi diversi artisti di successo calabresi. Lo accompagnano i Fabulanova, gruppo elettroacustico poliedrico che propone un proprio percorso fra pop, world music e musica d’autore. Di loro è noto l’impegno nel settore del sociale internazionale.The Lapa Concertsonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa.9 agostoPalizziAntiche Ferrovie Calabro Lucane – JedbalacA.F.C.L. suona calabrese. Arrangiamenti e strumenti di pastori e contadini, progetto contemporaneo e usu anticu rendono unica in Italia la proposta di questa premiata band. Segue Jedbalac, un travolgente organico calabro-marocchino che ruota sulla musica gnawa. Una forza live veramente impareggiabile!The Lapa ConcertSonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa.10 agostoSan LorenzoMimmo Epifani and Epifani BarbersIl grande maestro del mandolino italiano. Un concerto vario, ben suonato, canterino, capace di passare dall’emozionealla sottile ironia dei plettri. La musica quando è bella si fa riconoscere.The Lapa ConcertSonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa.11 agostoPentedattiloOrchestra Bottoni – Turban ProjectAnche qui una serata con due organici molto diversi fra loro. L’orchestra Bottoni lavora su composizioni originali earrangiamenti per una vera e propria orchestra di organetti. Turban Project è un trio sulla via dei “popoli col turbante”.tre musicisti, tre continenti fra India, Francia e Marocco. Un concerto carismatico.Concerto organizzato in collaborazione artistica con EcoJazz.14 agostoRochudi / Roghudi VecchioLa Dolcezza del MandorloLa macchia nella luna è Loiciuzzu che suona la ciaramedda. Lo sapevate? Nel meraviglioso mistero del sito abbandonatodi Roghudi, musica e teatro insieme. Una operetta folk su zampogna e zampognari che vi farà sognare. Il suono e la narrazione vi prenderanno (quasi) a sorpresa.16 agostoChora tu Vùa / BovaGrecìa ce CalavrìaLa musica dei greci di Calabria incontra quella di un’intera regione. Quest’anno la grande serata tradizionale bovicianaè dedicata a musicisti, sopratutto giovani, che si distinguono nella riproposta della musica grecanica e calabrese usu anticu negli ultimi anni. suonatori dalla sila all’aspromonte, dalle serre al Pollino fino all’area grecanica.Ballu di lu CamidduIl ballo pirotecnico del cammello di canna fra luci, fontanelle e fumi colorati caccia il diavolo e fa ballare. U camiddaru èMimmo Vazzana.17 agostoPalizziTakadumPercussioni di tutti i generi. Ritmi per tutti i gusti, ancestrali, tribali, complessi, travolgenti. Un’orchestra di tamburi chelascerà il segno nella notte e muoverà le vostre gambe.The Lapa ConcertSonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa18 agostoStaitiCamurrìa (con Gaspare Balsamo) – Loccisano TrioCamurrìa è uno spettacolo musicale e teatrale dell’energico e sensibile gaspare Balsamo. storie di sicilia e di operadei Pupi.Segue il notevole e raffinato mondo della chitarra battente con il trio guidato da Francesco Loccisano, indiscusso innovatore di questo antico strumento (anche) calabrese.The Lapa ConcertSonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa.23 agostoJalò tu Vùa / Bova MarinaEbritiki ZygiaDirettamente dalla tracia, nel cuore dei balcani, un organico greco con gli strumenti più antichi. Inutile dire che si trattadi un repertorio di grande fascino ed un’occasione unica per tutti gli appassionati del suono acustico e popolare.Il concerto comprende anche un laboratorio/stage didattico ed è di grande forza la sezione destinata al ballo con oltre trenta danzatori che mostreranno al pubblico i passi di alcune danze della tracia greca.24 agostoChora tu Vùa / BovaTrans Global Underground e Fanfara Tiranagli inglesi di trans global Underground sono un gruppo mito della world music internazionale, una band che ne hafatto il sound e ha tracciato la strada per molti artisti a livello planetario. Fanfare tirana è un’esplosiva brass band balcanica anch’essa di notorietà mondiale. Un concerto assieme, una serata imperdibile. L’impatto live delle grandi occasioni. Potrete dire “Io c’ero” …Concerto organizzato in collaborazione artistica con EcoJazz.The Lapa ConcertSonate a ballu sulla lapa per chi vuole restare a fare festa. Tutti i concerti sono in data unica per la CalabriaTutti i concerti avranno inizio alle ore 22.30