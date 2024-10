Il promoter Ruggero Pegna e la tentazione di candidarsi a sindaco: “Ci sto pensando”

Il promoter Ruggero Pegna potrebbe candidarsi alle prossime elezioni comunali a Lamezia. Ai microfoni di CityNow, Pegna conferma la possibilità, dicendosi tentato dall’ipotesi e allo stesso tempo combattuto.

“Ci sto pensando, la voglia di dare il mio contributo in una città dalle enormi potenzialità esiste. Ringrazio chi mi ha individuato come persona che potrebbe svolgere questo ruolo.

La riflessione riguarda il lavoro che svolgo con passione da 35 anni e che inevitabilmente subirebbe dei condizionamenti. Ho un microcosmo ben definito, fatto anche dall’amore per la scrittura, e non so se è il caso di stravolgerlo”, racconta Pegna.