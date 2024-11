Il rapper Briga a Reggio Calabria

di Federica Geria – Classificato al secondo posto nella finale di Amici 2014, vincitore del premio RTL 102.5 con il singolo “L’amore è qua”, riceve il certificato di disco di platino per “Never Again” vendendo più di 50.000 copie, si aggiudica il secondo posto nella classifica finale della “Canzone dell’Estate” al Coca-Cola Summer Festival, conquistando il cuore di migliaia di ragazzi e ragazze. Stiamo parlando di lui: Mattia Briga.

Un atteggiamento spesso sfrontato e troppo sicuro di sè, il cantautore e rapper romano, appassiona il pubblico e contemporaneamente suscita critiche, ma il suo successo artistico è unico ed indiscutibile!

L’album esordio di Briga, “Never Again” è lo specchio di una società disinteressata e spesso apatica, una tracklist di 12 brani, ricchi di amore e sentimenti, che trasmettono forti emozioni e sensazioni.

Un disco importante, che vuole trasmettere un messaggio di speranza: “I ragazzi devono impostare la propria gioventù inseguendo i sogni. Non devono essere burattini in mano alla società. Devono credere nelle loro capacità. Siccome anch’io fino a poco fa brancolavo nel buio, come la maggior parte dei giovani in Italia, vorrei che tutti quanti cominciassero a pianificare la felicità e a progettare la loro vita futura.” (La Stampa)

Briga arriva in città! L’organizzazione Reggio Che Balla, porta il tanto amato rapper a Reggio Calabria. Il cantante con la sua grinta ed energia coinvolgerà il pubblico, tra musica e parole, in un fantastico show case di Never Again. Lo spettacolo si svolgerà il 9 Agosto 2015 ore 23:00 nella nuovissima ed accogliente location del Calajunco Pool & Beach Club, sul Lungomare Falcomatà.

