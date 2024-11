Il rapper giamaicano Sean Paul in concerto a Soverato

Sean Paul Ryan Francis Henriques, conosciuto semplicemente come Sean Paul, famoso rapper giamaicano, noto per aver dato vita ad nuovo stile musicale unendo la musica reggae della Giamaica ai ritmi urbani dell’hip pop e alla popolarità di contenuti ‘rnb’, sarà protagonista di un evento live estivo nella nostra Calabria.

Sean, appassionato di musica fin da piccolo, ottenne i primi successi nel 1996 producendo Baby Girl, che divenne in Giamaica un vero e proprio cult. Crescendo, anche artisticamente, nel 2000 grazie all’album Stage One, il giovane riesce a impossessarsi della vetta delle classifiche e il suo album diventa in breve tempo il 4° miglior disco reggae dell’anno.

Dopo un piccolo periodo di pausa Sean torna alla ribalta nel 2003 con l’album Dutty Rock, che riscontrerà un successo planetario arrivando anche in Europa ed in Italia, con il singolo Get Busy, che conquista il primo posto come vendita.

Nell’estate 2012 inoltre esce il video di Summer Paradise dei Simple Plan in cui il cantante giamaicano prende parte ad un cameo vocale, e il brano diventa subito un tormentone

Sean Paul, che vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale, come ad esempio Beyoncé, Rihanna, Eve, Bob Sinclar, Keisha Cole, Enrique Iglesias, Sia, si esibirà in un fantastico concerto a Catanzaro, nella Summer Arena di Soverato, struttura con ben oltre 4000 posti a sedere e un mega palco, in cui il rapper terrà un vero e proprio show musicale, grazie anche all’ottima macchina organizzativa della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, nonché promoter dell’evento.

“La promozione turistica avviene anche attraverso gli eventi musicali – ha detto Senese – La Summer Arena sarà il grande teatro all’aperto della regione, motivo in più per venire a Soverato”.

L’appuntamento per il concerto di Sean Paul è il 10 Agosto 2016, ore 22:00, Summer Arena Soverato!

Per info, punti vendita e biglietti vai su: ticketone oppure ticketservicecalabria