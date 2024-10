Il rapper reggino Pizeta from Mars lancia il suo nuovo album

Amante della musica e dell'arte in tutte le sue forme, Pizeta from Mars ha conquistato la scena musicale grazie al suo talento. Ecco il suo nuovo album "Stufo"

Sebastiano Zema, in arte Pizeta from Mars, è un rapper reggino classe 1996. Amante della musica e dell’arte in tutte le sue forme, Sebastino sin da bambino intraprende un percorso da autodidatta che, verso i 18, lo porterà a sentirsi sicuro del suo talento.

Il suo primo approccio, come spesso accade, è quello con il freestyle, passando poi per la stesura di liriche. ‘Pizeta from Mars’, questo il nome d’arte del giovane artista, si affaccia alla realtà urban reggina e viene ‘baciato’ dalla fortuna.

Alla sua prima esibizione si trova infatti a far freestyle proprio con Nerone, campione dell’ultima edizione di Mtv Spit, di fronte ad un gremito pubblico. Da quel trampolino di lancio poi vi sono state numerose occasioni per mostrare agli italiani il suo talento.

Pizeta from Mars ha infatti aperto i live di artisti come Salmo, Marracash e Guè Pequeno, nomi ben noti del palcoscenico italiano della musica.

Dopo un periodo di pausa, nel 2018, Sebastiano torna in attività vincendo un contest online. Questo gli permette di conoscere, a Torino, Jvli e Keezy, produttori del Blue Magic Team e di passare una giornata in studio con Shade.

Lì si concretizza una collaborazione con Jvli, e realizzazione del suo Ep “Stufo” che, dal 22 febbraio, è disponibile su tutti i Digital Store. Dentro L’Ep sono presenti due tracce prodotte da Jvli, una traccia prodotta dal beatmaker reggino E-Man e due tracce autoprodotte da Pizeta from Mars.