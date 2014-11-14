Il Rinascimento italiano come non lo avete mai visto: “Rinascimentalia”

La sede della “Gilda degli Artisti” domenica 16 novembre ospita una serata a tema con musica e giochi basata su un’originale ambientazione di gioco che reinventa Leonardo e la sua epoca.

Pensate ad un Rinascimento italiano diverso, fatto dei sotterfugi e della decadenza proveniente direttamente dal periodo oscuro di “Mani Pulite”. E’ quello che vi aspetterà al tavolo da gioco di “Rinascimentalia”, una serie di giochi da tavolo ideata dal BaK che presenterà questo nuovo progetto Domenica 16 novembre, presso la sede della “Gilda degli Artisti”, all’interno di una serata di giochi e musica alla quale suoneranno dal vivo i “Secretpath” di Cosenza e le “Drunklit” di Reggio Calabria.

Il progetto raccontato dall’autore

Il BaK, autore di “Rinascimentalia” descrive il progetto così: “Non è originale reinventare il passato in una chiave più tecnologica di come l’abbiamo letto sui libri di scuola: il genere “steampunk” ha fatto molta fortuna negli ultimi anni. L’idea che muove il progetto “Rinascimentalia” è l’unione tra un passato immaginato ed un presente tristemente reale: la storia parla di un politico italiano che, per sfuggire ai provvedimenti di “Mani Pulite” riesce a fuggire nel passato, riuscendosi a conquistare la fiducia di un giovane Leonardo da Vinci e quindi colonizzando l’Italia, trasformandola in un paese avido e decadente.

Potrete leggere un po di satira e un po di riflessione sociale tra le righe, perché il gioco è tale nella sua leggerezza ma diventa interessante se sa farci riflettere e spunti di riflessione in questo progetto ce ne saranno parecchi.

Giochi di ruolo, da tavolo e di carte

Il progetto andrà a realizzarsi in diversi giochi, quindi avremo un gioco di ruolo (da tavolo e dal vivo), un gioco da tavolo (basati sul sistema di gioco ARS) e un gioco di carte che utilizzeranno questa ambientazione “neo-rinascimentale”. Penso sia importante sottolineare come sto definendo tutto affinché la realizzazione dei giochi avvenga al sud, nel particolare a Reggio. Questo non porterà solo un sorriso agli utenti dei giochi, ma anche a tutte quelle eccellenze imprenditoriali che non trovano spesso l’ascolto che meritano.”

Aspettando di scagliare i dadi contro i nuovi nemici di questo curioso Rinascimento italiano, sarà disponibile gratuitamente l’anteprima del gioco sul sito dell’ARS www.ars-rpg.com e si potranno seguire tutte le informazioni di questo e tutti gli altri eventi organizzati dalla Gilda degli Artisti tramite il sito: www.gildaartisti.orgs read on line