Anas Calabria: aggiudicate 5 gare per manutenzione strade. C’è anche Reggio

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi Anas ha pubblicato i primi cinque esiti – su un totale di 40 milioni di euro relativi ai bandi di gara in accordo quadro di durata quadriennale, finalizzati al risanamento strutturale di opere d’arte sulla rete stradale e autostradale calabrese di competenza Anas.

Nella nota diffusa da Anas Calabria si legge anche:

“Ogni gara prevede un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro, per un totale – in questa prima tornata – di 25 milioni di euro. L’iter per affidamento mediante procedure di Accordo Quadro garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara d’appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza”.