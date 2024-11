In archivio la XVI edizione del Memorial “Pasquale Chilà”

Valerio Colella (Laser Radial), Riccardo Lavino (Laser 4.7), Giulia Galante (Optimist Juniores), Elena Santoro (Optimist Cadetti) e Giuseppe Zagari (Optimist Scuola Vela) sono i vincitori della XVI edizione del Memorial “Pasquale Chilà”, kermesse velistica organizzata dall’associazione velica “Pasquale Chilà” in collaborazione con il Circolo Nautico di Reggio Calabria. Un appuntamento ormai consueto del palinsesto delle regate estive calabresi, fortemente voluto dalla famiglia Chilà nel ricordo di Pasquale, giovane atleta reggino, grande promessa della vela italiana, venuto prematuramente a mancare.

Circa una quarantina le imbarcazioni al via nelle acque antistanti il Circolo Nautico di Reggio Calabria, spinte da un vento di otto nodi proveniente da nord/ovest. C’è stata grande battaglia sia nei Laser che fra i giovanissimi Optimist. Particolarmente appassionante la contesa nella classe Laser Radial, con il successo finale di Valerio Colella del Circolo Velico, impostosi per il terzo anno consecutivo dopo un testa a testa spettacolare con Bruno Barreca del Circolo Nautico. In gara anche Fabio Colella, presidente della VI Zona (Calabria/Basilicata) Fin, classificatosi al terzo posto.

Lusinghiero il comportamento in gara dei velisti dell’associazione “Pasquale Chilà”, che hanno trionfato nei Laser 4.7 con Riccardo Lavino (già vincitore di una selezione zonale tenutasi qualche settimana fa sempre a Reggio) e nella categoria Optimist Scuola Vela con Giuseppe Zagari.

Grande la soddisfazione degli organizzatori al termine delle regate sia per il numero di partecipanti (in aumento rispetto alle precedenti edizioni) che per il buon pubblico che ha assistito alle gare.

I vincitori delle varie classi, fra gli scroscianti applausi dei presenti, sono stati premiati dalla famiglia Chilà, rappresentata nell’occasione da Bruno e Paola, rispettivamente papà e sorella del compianto Pasquale.

L’appuntamento con la XVII edizione è rinnovato al prossimo anno.