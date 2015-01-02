In concerto Otello Profazio ”Gesù, Giuseppe e Maria” alla Chiesa di Arangea

Lunedi 5 gennaio alle ore 20,00 presso la chiesa di Arangea a Reggio Calabria,Otello Profazio, terra’ un concerto con testi di musica popolare sacra ”Gesù, Giuseppe e Maria”,le bellissime canzoni del maesto Otello Profazio sono il frutto di un grande lavoro di ricerca che richiamano le tradizioni popolari dei nostri territori.

La parrocchia di Arangea e la citta’ di reggio calabria,vivranno lunedi’ 5 gennaio ,un momento molto significato nell’ascolto di un grande maestro come otello che in quasi 60 anni di carriera artistica ha portato la calabria nel mondo.