In concerto Otello Profazio ”Gesù, Giuseppe e Maria” alla Chiesa di Arangea
Musica popolare sacra e canti della tradizione con Otello Profazio, in quasi 60 anni di carriera, nella chiesa di Arangea a Reggio Calabria
02 Gennaio 2015 - 14:51 | di Redazione
Lunedi 5 gennaio alle ore 20,00 presso la chiesa di Arangea a Reggio Calabria,Otello Profazio, terra’ un concerto con testi di musica popolare sacra ”Gesù, Giuseppe e Maria”,le bellissime canzoni del maesto Otello Profazio sono il frutto di un grande lavoro di ricerca che richiamano le tradizioni popolari dei nostri territori.
La parrocchia di Arangea e la citta’ di reggio calabria,vivranno lunedi’ 5 gennaio ,un momento molto significato nell’ascolto di un grande maestro come otello che in quasi 60 anni di carriera artistica ha portato la calabria nel mondo.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie