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In posa. Abu Ghraib 10 anni dopo di Pierandrea Amato: mercoledì la presentazione a Messina

Alla Libreria Colapesce di Messina si presenta il saggio di Pierandrea Amato sulle foto scattate dai soldati nel carcere iracheno

02 Dicembre 2014 - 11:54 | di Redazione

In posa. Abu Ghraib 10 anni dopo, il libro di Pierandrea Amato presentato a Messina

Mercoledì 3 dicembre 2014 alle ore 17.30 presso la Libreria Colapesce di Via Mario Giurba 8/10- Messina si terrà la presentazione del libro “In posa. Abu Ghraib 10 anni dopo” di Pierandrea Amato – Edizione CronopioIntroduce: Tania POGUISCH (pres. MigraLab A. Sayad)Presentano il volume: Pietro SAITTA (sociologo), Marco OLIVIERI (critico cinematografico)Sarà presente l’autoreNella primavera del 2004 diventano di dominio pubblico le immagini carcere irakeno di Abu Ghraib, dove i soldati americani si lasciano fotografare – sono in posa e allegri – mentre torturano i prigionieri. Nessuno può aver dimenticato l’orrore di quelle scene.

Questo breve saggio, però, non insiste sul valore politico e culturale degli scatti di Abu Ghraib, ma segnala, la loro composizione, un indice estetico in grado di svelare la condizione normalmente catastrofica della nostra quotidianità democratica.s

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