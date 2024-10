Inarrestabile il Vespa Club di Reggio Calabria

Non si ferma più la lunga striscia di vittorie conseguita dal Vespa Club Reggio Calabria in questa fine stagione sportiva.



Dopo i lusinghieri risultati ottenuti nel “Rally delle Gambarie”, svoltasi il 1 ottobre nella splendida cornice del Parco Nazionale dell’Aspromonte e valida come terza ed ultima prova del Campionato Regionale di Regolarità, con il primo posto sia nella categoria squadre che in quella assoluta con Scopelliti ed il buon piazzamento del presidente Vitrioli che gli consente di aggiudicarsi il titolo di campione regionale, anche l’8 ottobre ad Agrigento, in occasione dell’Audax Agrigentum, il club reggino ha sbaragliato gli avversari portando a casa il primo ed il secondo classificato nella categorie squadre con Luvara’-Malavenda-Vitrioli e Leonte-Casciano-Caridi ed i primi tre migliori piazzamenti nella categoria vintage con Caridi, Caridi e Vitrioli. Di rilievo il quinto posto di Malavenda e le ottime prove di Luvarà, Casciano e Leonte.



Adesso tutti a riposo per ricaricare le batterie e programmare la nuova “rombante” stagione sportiva 2018.