Inaugura a San Roberto il Museo Civico di Arte Contemporanea ‘Telesia Museum’.

di Laura Maria Tavella – Il 23 aprile prossimo, alle ore 19.00, in via Bergamo-Colelli, a San Roberto (RC), si terrà l’inaugurazione del Museo Civico di Arte Contemporanea “Telesia Museum”.Parteciperanno all’evento il Sindaco del paese, Dott, G. Roberto Vizzari, il Direttore artistico del “Telesia Museum”, Maestro Riccardo Ghiribelli, il giornalista e scrittore per le Giubbe Rosse di Firenze, Dott. Jacopo Chiostri, la giornalista Storico dell’Arte, Dott.ssa Daniela Pronesti, l’Assessore regionale alla cultura, On. Mario Caligiuri e l’On. Giuseppe Scopelliti.I dipinti presenti all’interno del museo provengono da una delle città italiane più famose per il suo patrimonio artistico e culturale, Firenze, in cui si è recato direttamente il primo cittadino di San Roberto; Roberto Vizzari, infatti, ha incontrato per la a volta nel capoluogo toscano, alle Giubbe rosse, il Maestro Ghiribelli, mentore e ideatore, insieme alla compianta Marilena Licandro, del museo. Oltre a Ghiribelli, altri numerosi artisti hanno contribuito con la donazione delle proprie opere alla costituzione dell’essenza artistica del “Telesia Museum”.