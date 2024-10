Inaugurata la rinnovata sede del DiGiES a Palazzo Zani, Ferrara: “Lavoriamo in sinergia col territorio”

Si è tenuta l’inaugurazione della restaurata sede legale del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea presso Palazzo Zani di Reggio Calabria alla presenza di S.E. il Prefetto Michele Di Bari, del Magnifico Rettore Prof. Santo Marcello Zimbone, del Prorettore Vicario Prof. Pasquale Catanoso e del Direttore Generale, Prof. Ottavio Amaro.

Il Direttore prof. Massimiliano Ferrara del DiGiES, dipartimento di eccellenza, che oltre a sviluppare i temi della ricerca e della didattica, intende contribuire in modo attivo alla crescita della società e del territorio, diventando punto d’incontro di Ordini Professionali, Associazioni Culturali, Scuole e di tutti i coloro che dimostrano di condividerne il percorso contenuto nella propria “Terza Missione”, è stato intervistato per l’occasione da CityNow dimostrandosi pienamente soddisfatto per l’obiettivo raggiunto:

“Siamo molto contenti, abbiamo creato un patto tra passato, presente e futuro. Abbiamo voluto rivalorizzare il nostro patrimonio librario enorme con delle teche espositive. E’ in atto un protocollo d’intesa con la Sovraintendenza per creare un percorso culturale che posso guidare attraverso i beni culturali e la biblioteca intitolata a Rodolfo De Stefano. Un’operazione che travalica la mission accademica del dipartimento creando un unicum non solo formativo, ma di avamposto culturale. Ci auguriamo che le istituzioni ci siano vicine, dobbiamo fare una politica accademica tale a migliorare il nostro territorio, per porre un freno alla migrazione degli studenti.”

Dello stesso avviso è il Magnifico Rettore Prof. Santo Marcello Zimbone:

“Abbiamo effettuato un intervento di riqualificazione importante, adesso la sede esprime tutta la sua qualità. Siamo intervenuti su questi locali perché vogliamo confermare la nostra presenza in città. Anche gli studenti frequenteranno questa sede. è un ulteriore segno di apertura verso Reggio Calabria. In Italia sono stati finanziati dei centri d’eccellenza ed il dipartimento del DiGiES è uno di questi, ciò sta a significare il massimo impegno che l’Università tutta sta mettendo per raggiungere importanti traguardi”.

