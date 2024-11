Inaugurazione conservatorio Cilea, in concerto la leggenda Bruno Canino

Nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio Calabria avrà luogo, il 28 ottobre prossimo, il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio di Musica “F. Cilea”. Protagonista, un’autentica leggenda della storia della musica, il pianista Bruno Canino, che si cimenterà nel magnifico Doppio concerto di Mendelssohn per violino pianoforte e orchestra con il violinista Davide Alogna, fresco di debutto alla Carnegie Hall di New York e alla Suntory Hall di Tokyo, docente di violino al Conservatorio. I due sono stati protagonisti del numero di settembre della rivista nazionale di classica “Suonare News” con un CD dedicato al grande repertorio cameristico.

Sul palco anche l’Orchestra del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, formata da docenti e musicisti di fama consolidata, e dai migliori studenti, diretta dal M° Ottavio Marino, docente di esercitazioni orchestrali e direttore che ha calcato la scena di importanti teatri come il Bolshoi di Mosca o il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi.

Un programma davvero entusiasmante, che si apre con il Concerto per violino e viola d’amore di Telemann, opera affascinante e di rarissima esecuzione, eseguita dai Maestri Salvatore Portuesi al violino e Salvatore Romeo alla viola, docenti del conservatorio e prime parti in prestigiose orchestre quali l’Orchestra del Massimo di Palermo, l’Orchestra del Teatro Cilea e quella del Maggio Musicale Fiorentino. A seguire, il brillante e funambolico “Doppio concerto” di Mendelssohn in Re minore per pianoforte, violino e orchestra composto da Mendelssohn a soli quattordici anni, brano di grande brillantezza, ricco di estro virtuosistico, che richiede interventi di estrema bravura ai due strumenti solisti.

La conferenza stampa di presentazione avrà luogo il 27 ottobre alle ore 11:00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Corrado Alvaro sede della Provincia/Città Metropolitana di Reggio Calabria – Piazza Italia