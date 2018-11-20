Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 11:00, presso la Villetta Unicef antistante la scuola, alla presenza di Autorità locali e con l’intervento di Giovanni MALAGO’, presidente Nazionale del CONI, l’I. C. “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria inaugurerà l’anno scolastico 2018/19.

La prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro, Dirigente dell’Istituzione scolastica, ha voluto che anche per il presente anno scolastico questa tappa significativa per tutti gli allievi venga da loro stessi vissuta nel ruolo di protagonisti.

“La scuola, come tutta la società, sta vivendo un’epoca di evidenti e rapide trasformazioni che non chiedono altro, a chi si occupa di formazione, che di individuare nuove e più opportune metodologie didattiche ed educative. L’obiettivo è, senza dubbio, quello di offrire stimoli sempre più alti e risposte immediate ai bisogni formativi palesati da allievi, famiglie e territorio!”. Queste le parole che palesano il pensiero della Dirigente Manganaro e dalle quali emergerà ancora una volta la sua passione positiva che caratterizza il clima professionale di tutta la scuola.

Non mancheranno le esibizioni strumentali, corali e coreografiche degli allievi, dalla scuola d’Infanzia alla scuola Secondaria di I grado, che offriranno una piacevole dimostrazione di ciò che è e può essere la scuola viva.

In tale sede sarà pubblicamente proclamato il Minisindaco della scuola, simbolo del profondo impegno del personale docente della scuola sempre pronto a ribadire ai ragazzi quanto importante sia lo studio per la conquista della libertà individuale per una concreta crescita sana e corretta degli alunni.