Inaugurazione ponte di Paterriti, l’assessore Muraca: “Giornata davvero emozionante”

Nel corso dell’inaugurazione del ponte di Paterriti, è intervenuto anche l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giovanni Muraca descrivendo quella che, per lui, «è un’emozione particolare».

«Inaugurare quest’opera – ha detto – mi riempie di gioia perché è proprio la gioia il sentimento che, adesso, leggo negli occhi di tutti gli abitanti. E’ una giornata davvero emozionante. In questi anni, con le mamme di Paterriti ci siamo visti più e più volte ed insieme abbiamo compreso cosa fossero un avanzo vincolato, i problemi di bilancio e previsione. Vedere sul vostro volto come la gioia abbia preso il posto della tristezza della mancata speranza per la realizzazione del ponte, è una cosa eccezionale».