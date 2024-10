Inaugurazione ruota panoramica, Falcomatà e Latella: “Reggio merita una simile attrazione”

Oggi l’inaugurazione della ruota panoramica, reggini curiosi di scoprire questa nuova attrazione, inserita nel cuore della città.

Presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore Giovanni Latella, le loro parole ai microfoni di CityNow.

Latella: “Bellissima attrazione, si potrà vedere la città dell’alto, il Lungomare in tutto il suo splendore. Mi auguro saranno tanti i reggini e i turisti che la visiteranno. Da amministratori, cerchiamo di portare più attrazioni possibili di questo tipo, la città ne ha bisogno per assecondare la sua vocazione turistica. La ruota è posizionata nel salotto della città, in un luogo ideale. Si potrebbe pensare ad una ruota stabile per tutto l’anno, intanto vediamo se ci saranno le condizioni per tenerla sino alla fine dell’estate”.

Falcomatà: “La ruota panoramica mette ancora più in mostra le nostre bellezze, paesaggistiche. botaniche e architettoniche. E’ un’attrattiva per bambini, famiglie e turisti, anche per le coppie che vogliono festeggiare anniversario. Ci tengo a dire che è a costo zero per l’amministrazione. Ha suscitato molta curiosità, si tratta di una novità gradita per la città, questo fa piacere. Fino a fine giugno rimarrà a Reggio, poi vedremo in base all’utenza, noi speriamo ci sia il più a lungo possibile”.