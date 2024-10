Inaugurazione ruota panoramica, la proprietà: “E’ davvero il chilometro più bello d’Italia”

Oggi l’inaugurazione della ruota panoramica, reggini curiosi di scoprire questa nuova attrazione, inserita nel cuore della città.

Presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore Giovanni Latella, assieme all’imprenditore Ivan Montenero, titolare dell’azienda che ha portato la ruota panoramica in riva allo Stretto.

Le parole di Montenero ai microfoni di CityNow.

Montenero: “Ci siamo innamorati subito di questo lungomare, è effettivamente il chilometro più bello d’Italia. Location ideale, si tratta di un’attrazione turistica che in alcuni casi diventa un punto di riferimento per le città. Nascono spesso iniziative culturali e artistiche nelle vicinanze della ruota panoramica, è una cosa da provare. La cabina vip all’interno ha un piccolo salotto, possono entrare massimo 4 persone. E’ più comoda e spaziosa, fino a quando non finisci il prosecco offerto da noi rimani sulla ruota. Orari? Ancora è in fase di decisione, nei prossimi giorni vedremo rispetto a come risponderà la città”.