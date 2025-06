‘Unica Hair Salon’: a Villa San Giovanni il salone che celebra la bellezza autentica – FOTO

Ha aperto le sue porte lo scorso 22 giugno a Villa San Giovanni, in via Nazionale 457-459, Unica Hair Salon, il nuovo spazio dedicato alla cura dei capelli e dell’immagine, pensato e realizzato da Maria Stilo, professionista con oltre 15 anni di esperienza nel settore.

Un progetto nato dal desiderio di mettere al centro la bellezza autentica, personale, unica.

“Un progetto che finalmente mi vede protagonista, ma che vede in prima persona tutte le mie amate clienti, che rispecchiano a pieno il nome del negozio”, racconta Maria con emozione. Perché Unica non è solo un nome, ma una dichiarazione: ogni donna è diversa, speciale, irripetibile. E ogni trattamento è pensato per valorizzarla nella sua individualità.

Un salone moderno e professionale

Colori, tagli, effetti luce: tutto nel salone è curato nei minimi dettagli, grazie alla competenza tecnica di Maria e all’uso di prodotti professionali Fondonatura, scelti anche per la vendita diretta in negozio. L’ambiente è elegante ma accogliente, pensato per offrire un’esperienza rilassante e su misura.

Unica Hair Salon punta anche sull’innovazione digitale, con un’agenda elettronica che consente alle clienti di prenotare in modo facile e veloce.

La novità: l’armocromia

Tra i servizi proposti, spicca la consulenza di armocromia, una delle tendenze più richieste degli ultimi anni. Attraverso l’analisi del sottotono e della stagione di appartenenza, viene individuata la palette di colori ideale per ciascuna persona. Uno strumento utile per scegliere il colore di capelli più adatto, ma anche per orientarsi su trucco, abbigliamento e accessori.

Unica, come ogni donna

Con la sua lunga esperienza e una formazione costante, Maria Stilo ha trasformato il suo sogno in realtà. Unica è un salone che vuole far sentire ogni cliente protagonista, accompagnandola in un percorso di valorizzazione e consapevolezza.

Unica Hair Salon è già attivo e pronto ad accoglierti. Perché la bellezza non è una moda: è ciò che ti rende unica.

Villa San Giovanni – Via Nazionale 457-459

Prenotazioni:

Visita la pagina Instagram.