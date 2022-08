Incendiata l'auto di Zimbalatti, Gelardi: 'Ogni calabrese onesto è al suo fianco'

“Il gesto ignobile ed inqualificabile compiuto ai danni del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti non può che essere figlio di stupidità ed ignoranza, che non di rado vanno purtroppo a braccetto. Solo menti atrofiche infatti possono progettare e porre in essere l’incendio di un’auto sperando, così viene da presumere, di poter condizionare l’operato di chi si è messo al servizio delle Istituzioni.

Giuseppe Gelardi, consigliere regionale e presidente della Commissione contro la 'ndrangheta, esprime solidarietà e vicinanza nei confronti del Rettore della Mediterranea Zimbalatti.