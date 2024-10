Calabria, incendio doloso in una banca – FOTO

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 28 gennaio alle ore 14.20 circa in via G. Matteotti a Vibo Valentia per un incendio avvenuto in prossimità dell’ingresso della filiale della Banca Bper.

Dalla ricostruzione della dinamica, una persona, successivamente costituitasi, ha lanciato una bottiglia incendiaria all’indirizzo dell’istituto bancario.

L’incendio originatosi ha mandato in tilt il sistema di apertura delle porte bloccando all’interno un impiegato.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito l’estinzione dell’incendio nonchè l’evacuazione della persona rimasta bloccata all’interno.