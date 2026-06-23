Reggio, madre e figlio picchiati: ‘Abbiamo pensato di lasciare la città’. Il ragazzo rischia di perdere la vista

Pestaggio in strada dopo anni di paura. Madre e figlio denunciano i vicini. Il legale: "Non è possibile darla vinta a chi semina terrore senza alcuna ragione”.

Una lunga scia di minacce, tensioni condominiali, aggressioni e paura. È quanto emerge dalla documentazione relativa alla vicenda di una madre e di un figlio residenti negli alloggi popolari tra via Glauco e via Ibico, a Reggio Calabria.

L’ultimo episodio, secondo quanto denunciato in questura, si sarebbe verificato qualche giorno fa, in pieno giorno (ore 13:30), durante le fasi di un trasloco. Madre e figlio avrebbero provato a riservare un posto auto per consentire l’arrivo del furgone della ditta incaricata. Da lì sarebbe nata una discussione, poi degenerata.

Secondo il racconto messo a verbale, dopo una prima lite legata al parcheggio, sarebbe arrivato un uomo a bordo di un auto. L’uomo, qualificatosi come marito di una dipendente della zona, avrebbe prima colpito il giovane con uno schiaffo e poi continuato con pugni e calci. La madre sarebbe stata a sua volta aggredita, strattonata al collo e graffiata.

I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso. Alla donna è stata riconosciuta una prognosi di 10 giorni. Il figlio, dopo un primo referto da 7 giorni, avrebbe ricevuto un’ulteriore prognosi di 20 giorni. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia avv. Giuseppe Adornato, il ragazzo rischia ora di perdere la vista per le botte e i colpi ricevuti.

Ma l’episodio non sarebbe un fatto isolato. Tra le carte compare anche un’ordinanza cautelare del Gip di Reggio Calabria, relativa a un procedimento che ricostruisce un quadro molto più ampio. Secondo l’ordinanza, madre e figlio sarebbero stati destinatari, nel tempo, di condotte reiterate di minaccia, molestia e intimidazione da parte di alcuni vicini.

Il provvedimento parla di un contesto di “persistente conflittualità condominiale” con episodi che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbero inciso sulle abitudini di vita delle persone offese, costrette a limitare le uscite e a installare un sistema di videosorveglianza.

Tra i fatti riportati nell’ordinanza figurano minacce, danneggiamenti, aggressioni verbali, lancio di oggetti, rumori notturni e anche l’incendio dell’auto in uso al figlio.

Per quattro indagati, nei cui confronti vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, il Gip ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Reggio Calabria, il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, la distanza minima di 500 metri e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo.

A difendere madre e figlio l’avvocato Giuseppe Adornato, che assiste la famiglia.

“Sono e starò vicino a questa famiglia coinvolta in una spirale di violenza che fa spavento e che la sta costringendo a valutare scelte di vita drastiche, non ultima l’abbandono di questa città o, quantomeno, del quartiere in cui abita. Seguirò attentamente la loro vicenda per la quale non mancherò di evidenziare agli inquirenti qualunque eventuale iniziativa nei confronti degli autori ad oggi individuati e che verranno ancora identificati in ordine all’ultimo episodio, per il quale il ragazzo ha rischiato di perdere la vista per le botte ricevute all’occhio. Se l’omertà dei vicini di casa non avrà la meglio nella ricerca dei responsabili, mi impegnerò a sollecitare l’adozione di misure restrittive e di prevenzione con divieto di soggiorno. Non è possibile darla vinta a chi semina terrore senza alcuna ragione”.

La famiglia, secondo quanto emerge dagli atti e dalle parole del legale, vive ormai in una condizione di forte paura. Le nuove denunce presentate in Questura aprono adesso un ulteriore capitolo investigativo sull’aggressione più recente e sull’identificazione di tutti i responsabili.