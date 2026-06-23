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Reggio, fuori il nuovo romanzo di Claudio Cordova: ‘I padroni della ‘Ndrangheta’

Una narrazione tragica e vertiginosa del sistema criminale che attanaglia l’Italia: le storie dei boss che hanno trasformato la ’ndrangheta in grande multinazionale del crimine

23 Giugno 2026 - 17:43 | Comunicato stampa

claudio cordova

Dal giornalista Claudio Cordova, autore di inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Premio Nazionale Paolo Borsellino, una narrazione tragica e vertiginosa del sistema criminale che attanaglia l’Italia: tra il Padrino e Gomorra le storie dei boss che hanno trasformato la ’ndrangheta in grande multinazionale del crimine.

Giovanni Borruto è ancora un bambino, quando il pallone gli sfugge e rotola ai piedi di don Nuccio Borrello. Il vecchio, seduto nella piazza di Archi, gli racconta la storia antica di tre cavalieri: Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Una storia di vendetta e regole non scritte. Una storia di uomini d’onore. Da quel momento, Giovanni impara ad ascoltare e a tacere: il silenzio, in certi posti, è già una forma di potere.

Dal porto di Gioia Tauro alle logge occulte

Accanto a lui ci sono i fratelli Temi, spavaldi e affamati di futuro: sono anni in cui la Calabria cambia pelle, e con lei l’Organizzazione. Dal porto di Gioia Tauro la polvere bianca riscrive le gerarchie e accorcia le distanze con l’Europa e il resto del mondo, sotto il controllo dei Pisano. Nell’entroterra, invece, comandano gli Scarcella: uomini d’Aspromonte, padroni di una geografia fatta di boschi e sentieri invisibili. Presto il potere delle famiglie si intreccia con quello più occulto delle logge, della politica, dei servizi deviati, dando vita a un’entità dalle molte teste e da un solo imperativo: tutti devono mangiare. Ma le alleanze sono fragili, e chi sbaglia paga senza appello. Un romanzo corale, duro e magnetico, dove il rispetto si misura con il sangue e l’innocenza è un lusso che nessuno può permettersi.

Claudio Cordova è giornalista e fondatore del quotidiano online “Il Dispaccio”. Si è occupato di cronaca nera e giudiziaria e di inchieste su corruzione e criminalità organizzata per numerose testate. Dal 2014 al 2019 è stato consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. Per la sua attività ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Nazionale Paolo Borsellino, Giornalismo in trincea, il Letizia Leviti e l’Arrigo Benedetti. Nel 2019 ha pubblicato il saggio Gotha. Il legame indicibile tra ’ndrangheta, massoneria e servizi deviati. La Newton Compton ha pubblicato I padroni della ‘ndrangheta. Malacarne, una saga criminale.

Cordova I padroni della 'ndrangheta

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