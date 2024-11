Reggio, FILT CGIL: ‘Dopo l’incendio del bus, confronto urgente su sicurezza e parco Atam’

Il sindacato ha espresso vicinanza all’autista coinvolto, chiedendo miglioramenti per garantire la sicurezza

L’incendio del bus ATAM avvenuto in Via Nazionale ad Archi rappresenta un segnale di allarme per la sicurezza del parco mezzi, dei lavoratori ATAM e degli utenti che ogni giorno usufruiscono di questo importante servizio di trasporto pubblico a Reggio Calabria.

La sicurezza al centro delle richieste sindacali

La FILT CGIL di Reggio Calabria sottolinea che le questioni relative alla sicurezza dei mezzi e del personale sono già incluse nella piattaforma del prossimo sciopero generale del 29 novembre. Secondo il sindacato, l’ATAM è un patrimonio cittadino, ma è necessario affrontare i temi della sicurezza con massima trasparenza e coinvolgimento.

“Chiediamo un incontro urgente con la Direzione dell’ATAM e l’Amministrazione comunale per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali interventi migliorativi che possano garantire la sicurezza sui posti di lavoro”, affermano Domenico Laganà, Segretario Generale della FILT CGIL, e Pasquale Laganà, Coordinatore FILT. Leggi anche

Vicinanza all’autista coinvolto e necessità di manutenzione

Il sindacato esprime vicinanza al giovane autista coinvolto nell’incendio, augurandogli una serena ripresa dopo un evento che ha causato turbamento psicologico.

Inoltre, FILT CGIL evidenzia che il mezzo coinvolto era datato e già in passato aveva registrato problemi simili. Il sindacato chiede un’immediata manutenzione straordinaria per mezzi simili, nelle more dell’attivazione degli autobus di nuova generazione recentemente introdotti nella flotta ATAM.

“I nuovi autobus garantiscono standard superiori in termini di confort, emissioni e sicurezza, ma è necessario verificare la sufficienza del parco mezzi attuale per soddisfare il programma di esercizio”, precisa il comunicato. Leggi anche

Trasporto pubblico e evoluzione della città

La FILT CGIL richiama l’attenzione sull’importanza di procedure attente per il miglioramento del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione alle tratte più frequentate e ai nuovi centri di interesse generati dai cambiamenti urbani.

“È fondamentale garantire sicurezza e qualità per lavoratori e utenti, affinché il trasporto pubblico possa rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione.”

Firmato: