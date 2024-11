Reggio, autobus in fiamme ad Archi: indagini in corso. ATAM: ‘Avviate verifiche interne’

Il bus in servizio dal 2020 è stato distrutto da un incendio. Nessun danno per l’autista, verifiche in corso

Ieri sera, alle ore 22.40 circa, sulla via Nazionale Archi in direzione nord-sud, si è sviluppato un incendio su un bus fuori servizio proveniente dal capolinea di Catona e diretto al deposito aziendale di Foro Boario.

Non ci sono stati problemi per l’autista, che non ha subito danni fisici, né per altre persone, in quanto il bus viaggiava senza utenza.

ATAM ha immediatamente allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere l’incendio. Il rogo ha causato il danneggiamento totale del mezzo, un Bredamenarinibus, modello City Mood da 10,50 mt, alimentato a gasolio e in servizio dal 2020.

Verifiche interne avviate dal management di ATAM

Il management di ATAM ha immediatamente avviato le verifiche interne per accertare la corretta applicazione di tutte le procedure lavorative su mezzi e personale, al fine di comprendere le cause di quanto accaduto.