Casetta di Natale incendiata in provincia di Reggio: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma i Vigili del Fuoco hanno avanzato delle ipotesi

Questa mattina, giovedì 13 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella piazza di Siderno a causa di alte fiamme che si propagavano da una delle casette di Natale ancora presenti sul posto.

Dello stand, che durante le feste era stato un punto di ritrovo per sidernesi e reggini provenienti dagli altri comuni della provincia, non è rimasto purtroppo nulla.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero alle altre casette presenti in piazza. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Non si esclude il possibile utilizzo della casetta da parte di un senzatetto che, per riparasi dal freddo avrebbe innescato, involontariamente, l’incendio.

Non si riportano danni ad altre cose o persone.