City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Aspromonte, fiamme al Cippo di Garibaldi: devastata l’area naturalistica

Incendio nell’area del Cippo di Garibaldi in Aspromonte: fiamme, vegetazione distrutta e alberi secolari danneggiati. Area interdetta al pubblico

17 Agosto 2026 - 11:08 | Comunicato Stampa

Aspromonte, fiamme al Cippo di Garibaldi: devastata l’area naturalistica

Doveva essere una giornata di celebrazione, cultura e valorizzazione del territorio per il progetto “Dove Garibaldi divenne leggenda”. Si è trasformata, invece, in un amaro e drammatico mattino di emergenza a causa dell’ennesimo, vile atto incensatorio ai danni del nostro patrimonio ambientale.

Incendio nell’area del Cippo di Garibaldi

​Nelle scorse ore, un incendio di matrice chiaramente dolosa è stato appiccato all’interno dell’area naturalistica che circonda lo storico Cippo di Garibaldi. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, minacciando la vegetazione circostante e avvolgendo nel fumo un luogo dal profondo valore simbolico e identitario.

Il sindaco e i volontari impegnati contro le fiamme

​Di fronte al divampare del fuoco, il primo cittadino di Sant’Eufemia in Aspromonte, Pietro Violi, e il Presidente dell’Associazione Culturale Aspromonte, Massimiliano Rositano, insieme ad alcuni volontari presenti sul posto, non hanno esitato ad adoperarsi in prima persona. Con mezzi di fortuna e grande spirito civico, hanno tentato per ore di contenere l’avanzata del rogo per limitare i danni al bosco. I Vigili del Fuoco, allertati tempestivamente, sono giunti sul luogo dell’evento dopo svariate chiamate e un’attesa di circa due-tre ore dalla prima segnalazione, lavorando poi alacremente per mettere definitivamente in sicurezza la zona.

Danni all’ecosistema e area interdetta al pubblico

​Il bilancio, fortunatamente, non registra feriti tra i presenti, ma i danni all’ecosistema locale sono devastanti: ettari di vegetazione e imponenti alberi secolari — custodi della storia dell’Aspromonte — sono stati irrimediabilmente deturpati dal fuoco. Per consentire le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza dei cittadini, l’intera area è stata momentaneamente transennata e interdetta al pubblico.

​Restano la profonda amarezza per un gesto criminale che ferisce la natura e la memoria collettiva, e la ferma condanna verso chi continua a devastare la nostra terra.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Sant'Eufemia d'Aspromonte Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?