Saline Joniche, torna “Ruote e Motori”: Marco Melandri ospite

Saline Joniche si trasforma in un museo a cielo aperto con Ruote e Motori 2026, tra veicoli storici, musica e dj set

Segnate la data in rosso sul calendario: il 20 agosto 2026, “RUOTE E MOTORI 4º EDIZIONE” le vie di Saline Joniche si trasformeranno in un museo a cielo aperto per ospitare l’attesissimo Raduno di moto e auto.

​Un appuntamento irrinunciabile per collezionisti, curiosi e appassionati di motori di tutte le età, pronti a fare un tuffo nel passato e a riassaporare l’eleganza senza tempo dei veicoli che hanno fatto la storia delle quattro e delle due ruote.

​Dalle iconiche utilitarie che hanno accompagnato le vacanze italiane degli anni ’60 alle fiammanti sportive che hanno fatto sognare intere generazioni, fino alle moto storiche dal fascino inimitabile: la giornata vedrà sfilare decine di gioielli perfettamente conservati o sapientemente restaurati.

​”Non si tratta solo di vecchi motori, ma di vera e propria arte su ruote. Ogni veicolo porta con sé una storia, un ricordo e una passione che travalica le generazioni.”

Un Evento per Tutta la Famiglia

​Il raduno non sarà una semplice esposizione per intenditori, ma una vera e propria festa di comunità. Tra musica, scorci da fotografare e la contagiosa energia degli equipaggi, Saline Joniche si prepara a vivere una giornata estiva indimenticabile all’insegna della tradizione e del buon vivere. Il tutto animato e in diretta grazie a STUDIO 54 NETWORK e la festa proseguirà in fine con un ospite d’eccezione, Marco Melandri. Il campione mondiale di motociclismo sarà alla consolle per il dj set.

​Non mancate: L’appuntamento con la storia dei motori è per il 20 agosto 2026 a Saline Joniche