Saline Joniche, torna “Ruote e Motori”: Marco Melandri ospite
Saline Joniche si trasforma in un museo a cielo aperto con Ruote e Motori 2026, tra veicoli storici, musica e dj set
17 Agosto 2026 - 11:13 | Comunicato Stampa
Segnate la data in rosso sul calendario: il 20 agosto 2026, “RUOTE E MOTORI 4º EDIZIONE” le vie di Saline Joniche si trasformeranno in un museo a cielo aperto per ospitare l’attesissimo Raduno di moto e auto.
Un appuntamento irrinunciabile per collezionisti, curiosi e appassionati di motori di tutte le età, pronti a fare un tuffo nel passato e a riassaporare l’eleganza senza tempo dei veicoli che hanno fatto la storia delle quattro e delle due ruote.
Dalle iconiche utilitarie che hanno accompagnato le vacanze italiane degli anni ’60 alle fiammanti sportive che hanno fatto sognare intere generazioni, fino alle moto storiche dal fascino inimitabile: la giornata vedrà sfilare decine di gioielli perfettamente conservati o sapientemente restaurati.
”Non si tratta solo di vecchi motori, ma di vera e propria arte su ruote. Ogni veicolo porta con sé una storia, un ricordo e una passione che travalica le generazioni.”
Un Evento per Tutta la Famiglia
Il raduno non sarà una semplice esposizione per intenditori, ma una vera e propria festa di comunità. Tra musica, scorci da fotografare e la contagiosa energia degli equipaggi, Saline Joniche si prepara a vivere una giornata estiva indimenticabile all’insegna della tradizione e del buon vivere. Il tutto animato e in diretta grazie a STUDIO 54 NETWORK e la festa proseguirà in fine con un ospite d’eccezione, Marco Melandri. Il campione mondiale di motociclismo sarà alla consolle per il dj set.
Non mancate: L’appuntamento con la storia dei motori è per il 20 agosto 2026 a Saline Joniche
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