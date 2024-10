Incendio ad Ecolandia, Libera: ‘Uniti nel sentimento della legalità’

"È una Reggio che lentamente e silenziosamente sanguina, di fronte alla quale non possiamo non indignarci" la nota

Di seguito il comunicato stampa a firma del Coordinamento di Libera Reggio Calabria e della rete “Reggio Libera Reggio – La legalità non ha Pizzo” riguardo all’ennesimo incendio al Parco Ecolandia.

Leggi anche

Il coordinamento di Libera Reggio Calabria esprime piena condanna per il deprecabile atto intimidatorio subito dal Parco Ecolandia nella serata di sabato 7 settembre e manifesta piena solidarietà e vicinanza ai suoi responsabili. Come già programmato, di domenica 8 settembre, il Coordinamento ha tenuto la sua Assemblea presso Ecolandia, per valutare con associazioni, imprenditori e cittadini il livello di legalità in città, condividendo le criticità e le opportunità del nostro territorio.

Il pomeriggio di confronto giunge a conclusione di un anno di attività intense, nella prospettiva di ripartire con la consapevolezza, come dice il nostro presidente onorario Nando Dalla Chiesa, che “la legalità è un sentimento”.

È il sentimento che innanzitutto ci unisce come rete, associazioni, imprenditori, istituzioni, cittadini che sentono il peso della corresponsabilità.

La legalità, aggiungiamo noi, è “NEI sentimenti”: è nella relazione in famiglia, nel rapporto col prossimo, nello scambio sul proprio ambiente di lavoro o ancora, in ambito associativo e nel modo di fruire degli spazi pubblici. È in tutti questi legami essenziali che in ciascuno di noi si costruisce il sentimento della legalità e se ne testimonia il valore positivo.

Siamo convinti che è in queste unità emotive che matura l’amore per la propria città; allo stesso modo crediamo che esso possa trovare pieno compimento solo quando il valore della giustizia viene garantito nella forma della legalità.

Per questo riteniamo che l’ennesimo incendio all’interno del Parco Ecolandia sia un grave episodio che ci ferisce tutti e colpisce la città nel suo insieme.

È una Reggio che lentamente e silenziosamente sanguina, di fronte alla quale non possiamo non indignarci.

Per questo chiederemo a sua Ecc. Sig.ra Prefetta di Reggio Calabria l’urgenza di un incontro animato dal sentimento di voler capire e affrontare insieme questa cronica emergenza di legalità, che impedisce a sempre più numerosi concittadini, e ai giovani in particolare, di poter vivere bene nella nostra amata città.