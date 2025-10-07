Reggio, incendio nella notte: in fiamme il furgone di un caseificio in centro – FOTO

I residenti sono stati svegliati da un forte boato. Danneggiato anche un altro veicolo e la facciata del palazzo

Fumo, fiamme e poi solo cenere. Un altro incendio nella notte ha turbato la quiete di Reggio Calabria, dove intorno alle 2:30 un furgone refrigerato del caseificio Delizie della Natura è stato distrutto dal fuoco in via Frà Gesualdo Melacrino, all’altezza del civico 41, nei pressi di piazza Carmine.

Il rogo ha coinvolto un’altra vettura parcheggiata accanto al mezzo ed ha provocato danni ingenti alla saracinesca del negozio ed alla facciata del palazzo che ospita la note attività commerciale reggina.

I residenti sono stati svegliati dal boato e dall’intenso odore di bruciato. Al momento, l’area è stata messa in sicurezza. In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Nessun ferito, ma tanta paura e indignazione tra gli abitanti della zona, scossi da un episodio che si aggiunge alla lunga serie di incendi notturni che, in questi anni, hanno interessato la città.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha suscitato forte preoccupazione nel quartiere, dove il locale è molto conosciuto.