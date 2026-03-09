Palmi, Sunset distrutto dalle fiamme: il locale pieno per la festa delle donne – VIDEO

È stato devastante l’incendio divampato ieri sera a Palmi, che ha interessato il Sunset Beach Club, la struttura balneare con ampio ristorante dove si stava svolgendo la serata dedicata alla festa della donna, alla presenza di molte persone.

Intervento dei vigili del fuoco al Sunset

Si è trattato di un rogo importante, anche per le dimensioni della struttura. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Palmi e Villa San Giovanni con sei automezzi. In supporto sono arrivati anche i mezzi da Polistena e i rinforzi da Reggio Calabria.

Complessivamente hanno lavorato circa venti uomini, con tre squadre terrestri e tra otto e dieci automezzi impiegati nelle operazioni di spegnimento. L’intervento è andato avanti per diverse ore, fino a notte inoltrata.

Cause del rogo ancora da chiarire

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. Gli accertamenti potranno essere eseguiti solo dopo la conclusione dell’intervento, quando sarà possibile verificare l’origine del rogo.

