Palmi, incendio al Sunset Beach: fiamme nello stabilimento della Tonnara



Un incendio è divampato nella serata di oggi, 8 marzo, allo stabilimento Sunset Beach nella zona della Tonnara di Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

Le fiamme hanno interessato la struttura balneare e, secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe di vaste proporzioni, visibile anche a distanza.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio né eventuali danni o persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento.