Incendio su serbatoio di GPL: evacuate abitazioni a San Gregorio d’Ippona – FOTO

Nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati per un incendio che ha interessato un serbatoio di GPL a San Gregorio d’Ippona.

L’incendio e la fuoriuscita di gas

Un incendio di alcuni residui di potatura ha interessato il gruppo valvolare di un serbatoio di GPL interrato, causando il danneggiamento dello stesso con conseguente fuoriuscita del gas.

Evacuazione e misure di sicurezza

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, dopo aver spento l’incendio, hanno constatato che la fuoriuscita di gas non poteva essere intercettata. A scopo cautelativo, sono state evacuate alcune abitazioni nelle vicinanze e l’area è stata delimitata.

Monitoraggio e intervento del Nucleo Regionale N.B.C.R.

Attraverso un’attività di monitoraggio delle aree limitrofe tramite esplosimetri, si è mantenuta la concentrazione di GPL al di sotto del Limite Inferiore di Esplosività. In attesa dell’intervento del Nucleo Regionale N.B.C.R., specializzato nella gestione di scenari coinvolgenti sostanze pericolose, l’area è stata messa in sicurezza. Gli occupanti sono quindi rientrati nelle loro abitazioni.

Conclusione dell’intervento

L’intervento si è concluso alle ore 24:00 circa.