Reggio, incendio al terzo piano di un palazzo: illeso l’inquilino – FOTO

Il rogo si è sviluppato sul balcone di un appartamento. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia di Stato

Momenti di apprensione questo pomeriggio a Reggio Calabria per un incendio che ha interessato un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Sbarre Inferiori, al civico 231. Lo stabile in cui si sono sviluppate le fiamme ospita al piano terra anche un’attività commerciale, una cartoleria.

Grazie alla prontezza dei soccorsi e alla rapidità dell’intervento, la situazione è stata interamente ricondotta alla normalità nel giro di appena trenta minuti.

L’incendio in casa ed il pronto allarme

Al momento del divampare delle fiamme, all’interno dell’abitazione si trovava un solo uomo. Non appena si è reso conto del fumo e del calore, il residente ha mantenuto la calma e ha agito tempestivamente, precipitandosi immediatamente in strada per mettersi al sicuro e contattando i numeri di emergenza per segnalare la situazione in corso.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i Vigili del Fuoco insieme alle pattuglie della Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a facilitare le operazioni di spegnimento.

Danni limitati e cause del rogo

L’azione mirata dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che si propagasse ai piani superiori o ai locali commerciali sottostanti.

Le fiamme hanno avvolto e danneggiato la parte esterna dell’appartamento (il balcone). Fortunatamente, i locali interni dell’abitazione sono rimasti in buone condizioni e non hanno subito danni strutturali significativi. Secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici sul posto, l’incendio sarebbe di probabile natura elettrica, originatosi proprio nell’area del balcone (forse dal motore del condizionatore).

L’evento ha comprensibilmente suscitato timore tra i residenti della zona e i passanti, ma l’efficace coordinamento tra la segnalazione del cittadino e l’intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori. Non si registrano feriti né intossicati: per l’inquilino e il vicinato, solo tanto spavento.

Il tratto di strada interessato è attualmente chiuso al traffico veicolare.