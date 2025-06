Inchiesta Occhiuto, che batosta: centrodestra nel caos. Attesa la difesa da Porro: ‘Parlo io’

Lo hanno difeso tutti. Esprimendo parole di apprezzamento sincero. Non con le solite frasi di circostanza ma con riflessioni più intime e personali. ‘Integerrimo’, ‘esempio di rigore e correttezza’, e ancora ‘maniaco della legalità’.

Roberto Occhiuto, dopo l’inchiesta che l’ha colpito e l’avviso di garanzia per corruzione, ha ricevuto una pioggia di solidarietà da parte della politica e dal mondo del centrodestra. Anche se i big come Giorgia Meloni (ancora non è pervenuta) e Salvini faticano a evidenziare la propria vicinanza.

E mentre leggiamo dettagli e informazioni che si scoprono pian piano dalle carte della Procura di Catanzaro, la politica calabrese e i vertici del centrodestra tremano.

Un mix tra sgomento, paura e smarrimento di fronte a un terremoto giudiziario che spaventa ma che, allo stesso tempo, come spesso accade, potrebbe anche ridimensionarsi e terminare con un ‘nulla di fatto’. Ricordiamo come molti i presidenti della Regione Calabria, in passato, sono stati indagati per poi successivamente essere assolti o prosciolti. Vedremo. Perchè tutto ancora deve essere definito.

In attesa di comprendere ancora meglio i dettagli dell’inchiesta, il clima della politica calabrese, nonostante le altissime temperature degli ultimi giorni, rimane gelido. Tutti imbalsamati, di fronte ad un capitolo, le cui pagine dovranno ancora essere lette e interpretate.

Da escludere quindi passi in avanti in questo periodo, i partiti attendono gli sviluppi e nessuno, finora, neanche nel centrosinistra, ha chiesto le dimissioni del presidente Occhiuto.

Intanto il Governatore, dopo il ‘pacco’ rifilato a ‘Perfidia’, questa sera sarà ospite di Nicola Porro su Rete 4 (ore 22:40) a Quarta Repubblica. Occhiuto proverà a difendersi e a spiegare ai calabresi la sua versione dei fatti. “Parlo Io”, così il presidente Occhiuto ha promosso l’appuntamento di stasera.

Tra le domande che il giornalista Porro farà, quasi sicuramente, quella relativa alla volontà del presidente di ricandidarsi. Quale sarà il futuro politico del Governatore Occhiuto? Ricordiamo come non molto tempo fa aveva dichiarato apertamente di volersi ricandidare.

L’inchiesta, di cui ancora sappiamo troppo poco, svelerà ulteriori dettagli e non sono escluse, come spesso accade, possibili azioni cautelari che eventualmente interromperebbero di fatto le attività di Occhiuto, anche in vista delle prossime regionali.

Tra poche ore Roberto Occhiuto si confronterà col giornalista Porro. Capiremo a breve la sua posizione e la sua volontà di continuare a governare la Calabria o alzare (ipotesi remota) bandiera bianca.