Reggio, gli studenti del liceo da Vinci portano in scena il Sommo Poeta: ‘Dante 2026’

Torna in scena il laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria con una pièce dedicata al Sommo Poeta. “Dante 2026: voci, corpi e visioni della Commedia” è il titolo della rappresentazione che andrà in scena sabato 13 giugno alle 18.30, presso l’aula magna “Antonio Quistelli” dell’Università Mediterranea.

Il laboratorio teatrale e la sinergia con la Mediterranea

“Un prestigioso palcoscenico, quello della Mediterranea – commenta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Borrello, che segna le sinergie tra il liceo e l’ateneo reggino, e che qualifica l’attività della scuola nel segno della ricerca didattica e della sperimentazione laboratoriale. È la prima volta che il nostro liceo può contare su una manifestazione pubblica in una sede di così alto profilo culturale per il territorio e per questo ringrazio il Rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti per la disponibilità accordataci. Sono sicura – continua – che le sinergie continueranno anche in futuro. Il Laboratorio teatrale vanta ormai una tradizione decennale ed è una delle attività più amate, frequentate e richieste dai nostri ragazzi. Questa straordinaria partecipazione dimostra come la scuola possa essere un centro di aggregazione viva, dove la cultura classica si transforma in esperienza comunitaria e creativa – conclude Borrello”.

Un viaggio multidisciplinare tra recitazione, canto e danza

Un viaggio suggestivo tra i gironi dell’Inferno, le balze del Purgatorio e le luci del Paradiso, quello realizzato dal laboratorio teatrale targato Carmelo Cutrupi e Mila Lucisano, docenti referenti del progetto, e che permetterà agli studenti di farsi interpreti totali dell’opera dantesca.

Sul palco dell’Aula Magna si esprimerà una straordinaria carica di energia giovanile: non solo recitazione, ma anche performance di canto e danza che animeranno la scena. Con il loro talento multidisciplinare, i ragazzi daranno vita a un’esibizione dinamica e travolgente, capace di trasformare i versi classici in emozioni fisiche e sonore di grande impatto.

Un ruolo altrettanto centrale nella resa scenica è affidato al complesso apparato visivo dello spettacolo. Il team degli studenti scenografi, coordinati e guidati dai docenti dell’istituto, ha tradotto in elementi tangibili le complesse visioni della Commedia, ricreando il contrasto suggestivo tra le tenebre infernali, l’ascesa del Purgatorio e la luce del Paradiso.

La modernità della Commedia nel testo contemporaneo