Incidente sulla A2, camion si ribalta più volte: conducente e passeggero miracolosamente illesi – FOTO

E' successo nella notte, lungo l'Autostrada del Mediterraneo, allo svincolo di Villa San Giovanni

Paura nella notte sulla A2, l’autostrada del Mediterraneo, precisamente in corrispondenza dello svincolo di Villa San Giovanni. Un mezzo pesante è stato protagonista di uno spettacolare incidente autonomo, ribaltandosi per ben tre volte sulla carreggiata.

Nonostante la dinamica estremamente violenta, l’evento fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. A bordo del mezzo pesante si trovavano due persone, uscite dall’abitacolo completamente illese.

L’incidente si è verificato durante la notte, in circostanze ancora al vaglio delle autorità. Il camion ha perso il controllo, innescando la sequenza di ribaltamenti.

Immediato l’intervento sul posto degli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno dovuto coordinare le operazioni necessarie per la rimozione del mezzo e per ripristinare la piena sicurezza e viabilità lungo uno degli snodi cruciali dell’arteria autostradale.