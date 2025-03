Incidente sulla A2, schianto tra due auto: quattro feriti – FOTO

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta intorno alle 01:00 sulla A2 del Mediterraneo, direzione Sud, al km 312 (comune di Gizzeria) per un incidente stradale.

Due auto ribaltate e quattro feriti

Nello scontro, sono rimaste coinvolte due vetture: una Fiat Panda e una Peugeot 207, che, a seguito dell’impatto, si sono ribaltate sulla sede stradale.

A bordo delle auto viaggiavano quattro persone:

Tre donne nella Fiat Panda

nella Fiat Panda Il solo conducente nella Peugeot 207

I passeggeri sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Anas

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e delle vetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche: