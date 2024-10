L’autista perde il controllo, incidente per il presidente Occhiuto: trasportato in ospedale

Il governatore (in condizioni non preoccupanti) stava viaggiando da Reggio Calabria a Cosenza. In un'altra macchina Cannizzaro e Tajani

Incidente stradale sulla A2 per l’auto che trasportava il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il suo staff.

Giornata di congressi per Forza Italia, il governatore stava viaggiando da Reggio Calabria, dove ha da poco annunciato novità per l’aeroporto Tito Minniti, a Cosenza. Durante il tragitto l’auto che trasportava Occhiuto ha perso il controllo ed urtato contro il guardrail sull’autostrada tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme.

Il presidente Occhiuto e il suo staff sono stati immediatamente trasportati in ospedale per accertamenti, ma a parte lievi ferite non dovrebbero correre nessun pericolo.

Dietro di loro, in un’altra auto, il deputato Francesco Cannizzaro e il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani. I due colleghi di partito stanno raggiungendo in questo il governatore per sincerarsi delle sue condizioni.