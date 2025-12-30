Incidente sulla SS106, scontro tra un furgone e due auto: un morto e tre feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è impegnata nel comune di Belcastro lungo la SS 106 a seguito di un grave incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli: un autofurgone, una Jeep Compass e una Toyota Yaris. Purtroppo, il conducente della Toyota Yaris è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Altre tre persone sono rimaste ferite, due in modo grave, e sono state affidate alle cure del personale sanitario del SUEM 118, che ha provveduto al successivo trasferimento presso le strutture ospedaliere competenti.

L’intervento di messa in sicurezza e i rilievi

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti; previa autorizzazione del magistrato di turno e del medico legale, si sta procedendo alla rimozione della salma rimasta incastrata tra le lamiere.